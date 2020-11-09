Süper Lig'de 8. haftanın sonunda gol krallığı

Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlanırken milli aranın ardından gol krallığı listesi de şekillendi. Davidson ve Remy 6'şar golle zirvede bulunurken Falcao ve Kravets ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de koronavirüs pandemisi gölgesinde oynanan 2020-2021 sezonunda 8. haftayı da geride bıraktık.

Şu ana kadar oynanan müsabakalar sonucunda 1 maçı eksik olan Alanyaspor ve Fenerbahçe 17 puanla ligin zirvesini paylaşırken, son 3 maçını da kazanan Galatasaray 1 puan gerilerinde bulunarak 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

DAVIDSON VE REMY ZİRVEDE

Gol krallığı listesinde de kıyasıya bir yarış var. Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Davidson ve Rizespor'un golcü ismi Loic Remy 6'şar golle zirveyi paylaşan isimler arasında yer alıyor.

KRAVETS VE FALCAO İKİNCİ SIRADA

İkincilikte ise Konyasporlu Kravets ve Galatasaray'ın santrforu Falcao 5'er golle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Attığı 5 golün 3'ünü penaltıdan kaydeden Kolombiyalı futbolcu, performansıyla ise hala sarı-kırmızılı taraftarları memnun edebilmiş değil.

LARIN SÜRPRİZ YAPTI

Üçüncülük koltuğunda ise yine birden fazla isim göze çarpıyor. Erzurumsporlu Novikovas, Beşiktaşlı Larin ve Karagümrüklü Sabo 4 kez rakip fileleri havalandırarak 3. sırada kendilerine yer buldular. Siyah-beyazlılar adına 4 gol kaydeden Kanadalı futbolcu Cyle Larin ise performansı ile takımın ayakta duran isimlerinden biri oldu.

Edin Visca, Gamarra, Maxim, Nwakaeme, Sobiech, Afobe ve Muhammet Demir de 3 gol atarak takımlarına katkı sağladı.

SAMATTA VE ABOUBAKAR VERİMSİZ

Büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta Karagümrük maçında attığı 2 gol dışında henüz gol atamazken, Vincent Aboubakar'ın ise 1 tane penaltı golü bulunuyor.

Milli aranın ardından ocak ayı transfer dönemine kadar ara verilmesi planlanmayan ligde gol krallığı yarışında öne çıkan ismin kim olacağı ise merak konusu.

GOL KRALLIĞI LİSTESİ