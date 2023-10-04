Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
6 Ekim Cuma
20.00 Alanyaspor - Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
7 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
16.00 Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 Başakşehir - Gaziantep: Sarper Barış Saka
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
8 Ekim Pazar
13.30 Rizespor - Samsunspor: Abdülkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: T. Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
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