Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri
ensonhaber.com

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

6 Ekim Cuma

20.00 Alanyaspor - Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman

16.00 Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 Başakşehir - Gaziantep: Sarper Barış Saka

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar

13.30 Rizespor - Samsunspor: Abdülkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: T. Kaan Numanoğlu

19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan