Süper Lig'de 9. hafta geride kaldı! Zirvede Galatasaray var

İHA

Süper Lig'de 9. hafta dün akşam oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.

Haftanın en gollü maçı Sivasspor ile Hatayspor arasında (3-2) oynanırken, 9 karşılaşmada toplam 24 gol atıldı.

GALATASARAY, LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puanı 3 golle alarak puanını 25'e yükseltti.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA 2 PUAN BIRAKTI

Haftaya ikinci sırada giren Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılırken, ev sahibi puanını 19'a yükseltti.

Milli ara öncesi BAY geçen sarı-lacivertliler 2 puan kaybederek 17 puana ulaştı ve haftayı 4. sırada kapattı.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE KAZANDI

Beşiktaş ise Konyaspor'u konuk ederken aldığı galibiyetle 20 puana yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti.

TRABZONSPOR, SON DAKİKADA 3 PUANI ALDI

En önemli karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde gülen taraf son dakika golüyle bordo-mavililer oldu.

3 TAKIM GALİBİYET ALAMADI

Haftayı BAY geçen Adana Demirspor ile birlikte Kayserispor ve Hatayspor'un galibiyet hasreti sürdü.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor - Başakşehir: 1-0

Eyüpspor - Göztepe: 1-0

Antalyaspor - Galatasaray: 0-3

Sivasspor - Hatayspor: 3-2

Beşiktaş - Konyaspor: 2-0

Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

Samsunspor - Fenerbahçe: 2-2

Bodrum FK - Rizespor: 0-1

10. HAFTANIN PROGRAMI

25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor

16.00 Alanyaspor- Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK

28 Ekim Pazartesi

17.00 Başakşehir - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

PUAN DURUMU