Süper Lig'de 9. hafta geride kaldı! Zirvede Galatasaray var

Süper Lig'de 9. hafta dün akşam oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.
Haftanın en gollü maçı Sivasspor ile Hatayspor arasında (3-2) oynanırken, 9 karşılaşmada toplam 24 gol atıldı.
GALATASARAY, LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ
Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puanı 3 golle alarak puanını 25'e yükseltti.
FENERBAHÇE, DEPLASMANDA 2 PUAN BIRAKTI
Haftaya ikinci sırada giren Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılırken, ev sahibi puanını 19'a yükseltti.
Milli ara öncesi BAY geçen sarı-lacivertliler 2 puan kaybederek 17 puana ulaştı ve haftayı 4. sırada kapattı.
BEŞİKTAŞ, EVİNDE KAZANDI
Beşiktaş ise Konyaspor'u konuk ederken aldığı galibiyetle 20 puana yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti.
TRABZONSPOR, SON DAKİKADA 3 PUANI ALDI
En önemli karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde gülen taraf son dakika golüyle bordo-mavililer oldu.
3 TAKIM GALİBİYET ALAMADI
Haftayı BAY geçen Adana Demirspor ile birlikte Kayserispor ve Hatayspor'un galibiyet hasreti sürdü.
HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI
Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2
Trabzonspor - Başakşehir: 1-0
Eyüpspor - Göztepe: 1-0
Antalyaspor - Galatasaray: 0-3
Sivasspor - Hatayspor: 3-2
Beşiktaş - Konyaspor: 2-0
Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2
Samsunspor - Fenerbahçe: 2-2
Bodrum FK - Rizespor: 0-1
10. HAFTANIN PROGRAMI
25 Ekim Cuma
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor
26 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor
27 Ekim Pazar
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor
16.00 Alanyaspor- Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK
28 Ekim Pazartesi
17.00 Başakşehir - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
PUAN DURUMU
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