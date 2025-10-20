Abone ol: Google News

Süper Lig'de 9. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi kapandı. Galatasaray, 25 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'un zirve takibi devam ediyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 23:12
Süper Lig'de 9. haftanın ardından oluşan puan durumu
  • Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı ve Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yenerek 25 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.
  • Trabzonspor, Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 20 puanla ikinci sıraya yerleşti.
  • Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazanarak 19 puanla üçüncü sırada kaldı.

Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.

Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Rizespor'u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor, üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.

Konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında öne geçen Beşiktaş ise sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 13 puanla yedinci sırada kaldı.

9. HAFTANIN SONUÇLARI

Konyaspor-Kocaelispor: 2-3

Rizespor-Trabzonspor: 1-2

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2

Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Kayserispor-Samsunspor: 1-3

Alanyaspor-Göztepe: 1-0

Gaziantep FK-Antalyaspor: 3-2

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1

Eyüpspor-Kasımpaşa: 2-0

10. HAFTANIN PROGRAMI

24 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor-Alanyaspor

20.00 Trabzonspor-Eyüpspor

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor-Başakşehir

17.00 Galatasaray-Göztepe

17.00 Gençlerbirliği-Konyaspor

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor-Rizespor

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe

3. HAFTANIN ERTELEME MÜSABAKALARI

22 Ekim Çarşamba günü 3. haftanın erteleme müsabakaları oynanacak.

20.00 Konyaspor-Beşiktaş

20.00 Rizespor-Başakşehir

Eshspor Haberleri