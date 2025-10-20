Süper Lig'de 9. haftanın ardından oluşan puan durumu

- Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı ve Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yenerek 25 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.
- Trabzonspor, Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 20 puanla ikinci sıraya yerleşti.
- Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazanarak 19 puanla üçüncü sırada kaldı.
Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.
Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.
Rizespor'u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor, üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.
Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.
Konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında öne geçen Beşiktaş ise sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 13 puanla yedinci sırada kaldı.
9. HAFTANIN SONUÇLARI
Konyaspor-Kocaelispor: 2-3
Rizespor-Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2
Başakşehir-Galatasaray: 1-2
Kayserispor-Samsunspor: 1-3
Alanyaspor-Göztepe: 1-0
Gaziantep FK-Antalyaspor: 3-2
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1
Eyüpspor-Kasımpaşa: 2-0
10. HAFTANIN PROGRAMI
24 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor
25 Ekim Cumartesi
17.00 Kocaelispor-Alanyaspor
20.00 Trabzonspor-Eyüpspor
26 Ekim Pazar
14.30 Antalyaspor-Başakşehir
17.00 Galatasaray-Göztepe
17.00 Gençlerbirliği-Konyaspor
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
27 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor-Rizespor
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe
3. HAFTANIN ERTELEME MÜSABAKALARI
22 Ekim Çarşamba günü 3. haftanın erteleme müsabakaları oynanacak.
20.00 Konyaspor-Beşiktaş
20.00 Rizespor-Başakşehir