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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri

Milli aranın ardından Süper Lig'de 9. hafta maçları, hafta sonu oynanacak mücadelelerle devam edecek. TFF, yaptığı açıklamayla müsabakalarda görevlendirilecek hakemleri de duyurdu.