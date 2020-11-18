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- Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri
Milli aranın ardından Süper Lig'de 9. hafta maçları, hafta sonu oynanacak mücadelelerle devam edecek. TFF, yaptığı açıklamayla müsabakalarda görevlendirilecek hakemleri de duyurdu.
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 12:22
- Güncelleme : 18.11.2020 - 13:01
Milli ara sonrasında cumartesi günü heyecanın yeniden başlayacağı Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile son şampiyon Başakşehir’in karşı karşıya geleceği mücadeleyi, Ümit Öztürk yönetecek.
21 Kasım Cumartesi
13.30 Karagümrük-Sivasspor / Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe / Halil Umut Meler
16.00 Denizlispor-Gaziantep FK / Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş-Başakşehir / Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar
13.30 Hatayspor-Rizespor / Halis Özkahya
16.00 Göztepe-Ankaragücü / Fırat Aydınus
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa / Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Erzurumspor / Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor-Alanyaspor / Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
19.30 Galatasaray-Kayserispor / Turgut Doman