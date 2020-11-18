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    Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri

    Milli aranın ardından Süper Lig'de 9. hafta maçları, hafta sonu oynanacak mücadelelerle devam edecek. TFF, yaptığı açıklamayla müsabakalarda görevlendirilecek hakemleri de duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 12:22
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 13:01
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    Milli ara sonrasında cumartesi günü heyecanın yeniden başlayacağı Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Beşiktaş ile son şampiyon Başakşehir’in karşı karşıya geleceği mücadeleyi, Ümit Öztürk yönetecek.

    Süper Lig de 9. haftanın hakemleri #1

    21 Kasım Cumartesi

    13.30 Karagümrük-Sivasspor / Hüseyin Göçek

    16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe / Halil Umut Meler

    16.00 Denizlispor-Gaziantep FK / Atilla Karaoğlan

    19.00 Beşiktaş-Başakşehir / Ümit Öztürk

    22 Kasım Pazar

    13.30 Hatayspor-Rizespor / Halis Özkahya

    16.00 Göztepe-Ankaragücü / Fırat Aydınus

    16.00 Konyaspor-Kasımpaşa / Yasin Kol

    19.00 Trabzonspor-Erzurumspor / Erkan Özdamar

    19.00 Antalyaspor-Alanyaspor / Özgür Yankaya

    23 Kasım Pazartesi

    19.30 Galatasaray-Kayserispor / Turgut Doman

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