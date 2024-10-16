Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri

Haber Merkezi
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
19 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 EKİM PAZAR
13.30 Sivasspor-Hatayspor: Mehmet Türkmen
16.00 Beşiktaş-Konyaspor: Kadir Sağlam
19.00 Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
19.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Rizespor: Oğuzhan Çakır
NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.
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