Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

19 EKİM CUMARTESİ

13.30 Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 EKİM PAZAR

13.30 Sivasspor-Hatayspor: Mehmet Türkmen

16.00 Beşiktaş-Konyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Bodrum FK-Rizespor: Oğuzhan Çakır

NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

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Ercan Ertan
Muhabir