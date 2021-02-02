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Süper Lig'de ara transfer dönemi kapandı

Süper Lig'de ara transfer dönemi kapandı

Süper Lig'de ara transfer dönemi gece 12.00'de sona erdi. 4 büyükler yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirirken, birçok ismi de kiralık olarak gönderdi.