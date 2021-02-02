- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de ara transfer dönemi kapandı
Süper Lig'de ara transfer dönemi kapandı
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 09:26
- Güncelleme : 02.02.2021 - 10:08
Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrolarına kattı.
4 büyüklerde gelen oyuncuların yanı sıra, birçok isim de kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Bazı futbolcuların sözleşmeleri ise feshedildi.
İşte gelenler ve gidenler...
FENERBAHÇE
Gelenler:
Mesut Özil
Attila Szalai
İrfan Can Kahveci
Osayi Samuel
Gidenler:
Dirar
Kemal Ademi
Tolga Ciğerci (Sözleşmesi feshedildi)
İsmail Yüksek
Serhat Ahmetoğlu
BEŞİKTAŞ
Gelenler:
Cenk Tosun
Bilal Ceylan
Gidenler:
Jeremain Lens
Tyler Boyd
Güven Yalçın
Atakan Üner
Oğulhan Akgün
Kartal Yılmaz
Erdoğan Kaya
Mirin (Sözleşmesi feshedildi)
GALATASARAY
Gelenler:
Mostafa Mohamed
Gedson Fernandes
Deandre Yedlin
Henry Onyekuru
Halil Dervişoğlu
Gidenler:
Mbaye Diagne
Sekidika
Emin Bayram
Ali Yavuz Kol
Erencan Yardımcı
TRABZONSPOR
Gelenler:
Bakasetas
Berat Özdemir
Yunus Mallı
Gidenler:
Campi
Bilal Başaçıkoğlu
Plaza
Diabate
Pereira