Euro
8.638
-0.37%
Dolar
7.1523
-0.48%
Altın
426.8
-0.74%
Borsa
1.505
0.85%
Bitcoin
245.000
0.51%
EXEN Coin
16.84
-6.60%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C
    Süper Lig'de ara transfer dönemi kapandı

    Süper Lig'de ara transfer dönemi kapandı

    Süper Lig'de ara transfer dönemi gece 12.00'de sona erdi. 4 büyükler yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirirken, birçok ismi de kiralık olarak gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrolarına kattı.

    4 büyüklerde gelen oyuncuların yanı sıra, birçok isim de kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Bazı futbolcuların sözleşmeleri ise feshedildi.

    İşte gelenler ve gidenler...

    FENERBAHÇE

    Gelenler:
    Mesut Özil
    Attila Szalai
    İrfan Can Kahveci
    Osayi Samuel

    Gidenler:
    Dirar 
    Kemal Ademi 
    Tolga Ciğerci (Sözleşmesi feshedildi)
    İsmail Yüksek 
    Serhat Ahmetoğlu

    Süper Lig de ara transfer dönemi kapandı #1

    BEŞİKTAŞ

    Gelenler:
    Cenk Tosun
    Bilal Ceylan

    Gidenler:
    Jeremain Lens 
    Tyler Boyd 
    Güven Yalçın 
    Atakan Üner 
    Oğulhan Akgün 
    Kartal Yılmaz 
    Erdoğan Kaya 
    Mirin (Sözleşmesi feshedildi)

    Süper Lig de ara transfer dönemi kapandı #2

    GALATASARAY

    Gelenler:
    Mostafa Mohamed
    Gedson Fernandes
    Deandre Yedlin
    Henry Onyekuru
    Halil Dervişoğlu

    Gidenler:
    Mbaye Diagne
    Sekidika
    Emin Bayram
    Ali Yavuz Kol
    Erencan Yardımcı

    Süper Lig de ara transfer dönemi kapandı #3

    TRABZONSPOR

    Gelenler:
    Bakasetas
    Berat Özdemir
    Yunus Mallı

    Gidenler:
    Campi
    Bilal Başaçıkoğlu
    Plaza
    Diabate
    Pereira

    Süper Lig de ara transfer dönemi kapandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir