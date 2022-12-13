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    Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

    Süper Lig'de ikinci transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte ara transfer döneminin başlayacağı tarih..
    • 13.12.2022 - 17:16
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    Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

    Süper Lig'de ilk yarının bitimine kısa bir zaman kala futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

    Takımlarının yapacağı transferleri merakla bekleyen taraftarlar transfer sezonunu yakından takip ediyor. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen takımlar ara transfer döneminin başlamasını bekliyor.

    Sosyal medyada "Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başkayacak?" sorusu yanıt aramaya başladı.  Peki Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte yanıtı..

    Süper Lig de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? #1

    Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayarak 8 Şubat 2023 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.


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