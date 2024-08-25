Süper Lig'de Arda Turan fırtınası: 3 maçta 7 puanla lider! Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un şu ana kadar gösterdiği performans dikkat çekti. Eyüpspor 3 maçta 7 puanlık performansla birlikte maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

Haber Merkezi

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Sivasspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi, Sivas'ta oynanan zorlu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor bu sonucun ardından bir ilki daha yaşadı. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, tarihinde ilk kez dış sahada oynadığı bir Süper Lig maçını kazandı.

Eyüpspor, geride kalan haftada da bir ilki yaşamıştı. İstanbul ekibi, Bodrum FK'yı iç sahada mağlup etmiş ve tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk 3 puanını kazanmıştı.

7 PUANA YÜKSELDİ

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Sivasspor deplasmanında kazandığı maçın ardından puanını 7'ye yükseltti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte Süper Lig'de maç fazlasıyla zirveye yükseldi.

Eyüpspor'un Süper Lig'de oynadığı 3 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

Alanyaspor 1-1 Eyüpspor

Eyüpspor 4-1 Bodrum FK

Sivasspor 0-1 Eyüpspor

HAFTAYA RAKİP TRABZONSPOR

Eyüpspor, Sivasspor deplasmanında 1-0 kazanarak bir ilki daha başardı. İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında kalesinde gol görmedi.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek.

Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ise Eyüpspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak.