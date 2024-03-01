Süper Lig'de Avrupa mücadelesi kıyasıya devam ediyor Süper Lig'de son zamanların en zorlu şampiyonluk yarışı sürerken, orta sıra takımları da 5. sırayı kaparak Avrupa'ya gitme şansını zorlayacak. Tabii bu şartın oluşması da Türkiye Kupası'nı kazanan takıma bağlı...

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Avrupa'ya katılma mücadelesi de sürüyor.

Türkiye Kupası'nı kazanan takımın ilk 4'te yer alması durumunda hakkını alt sıradaki takıma devretmesi sebebiyle duruma bağlı olarak 5. sıradaki takımın da Avrupa'ya katılma şansı bulunuyor.

Birçok takımın Avrupa şansı var

Alt ve orta sıralarda bulunan birçok takım da Avrupa'ya gitmek için tüm şanslarını kullanmak istiyor.

3. ve 4. sıradaki Beşiktaş ve Trabzonspor farkı açarken, 5. sıradaki Kasımpaşa'nın 39 puanı var.

16. sırada bulunan Hatayspor'un bile sadece 5. sıradan 10 puan geride olması ise tüm takımların bu konuda şansı olduğunu gösteriyor.

Öte yandan ligimizde Rizespor, Sivasspor, Antalyaspor gibi ligin flaş takımları da rakiplerine zorlu anlar yaşattı.

Ligdeki puan durumu şu şekilde:

Kuraller ne diyor?

2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın yanı sıra, ligi 2. sırada bitiren ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.