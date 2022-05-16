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    Süper Lig'de Avrupa'ya hangi takımlar gidecek

    Süper Lig'de Avrupa'ya hangi takımlar gidecek

    Süper Lig'de sezon bitmek üzere. Futbolseverlerin aklında ise "Hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?" sorusu yer alıyor. Cevabı haberimizde...
    • 16.05.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:28
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    Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor olurken; son maçta büyük bir mucize olmazsa ikinci de Fenerbahçe olacak.

    Akıllara ise bu sene ligdeki hangi takımların Avrupa'ya gideceği sorusu geliyor.

    Şampiyon Trabzonspor, bu sezon normal şartlarda Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Rusya takımlarının men kararı devam etmesi halinde turnuvaya play-off turundan devam edecek.

    Süper Lig de Avrupa ya hangi takımlar gidecek #1

    UEFA'ya Türkiye Kupası şampiyonu gidecek

    Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise bu sezon son kez Devler Ligi'ne katılacak ancak gruplara kalmak için 2 tane ön eleme oynaması gerekiyor.

    Türkiye Kupası'nı ilk 2'de yer alan bir takımın kazanamaması kesinleşirken, bu da 3. ve 4. sıradaki takımların Konferans Ligi'ne gitmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye Kupası'nı kazanan takım ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil edecek. (Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım kazansaydı 3. sıradaki takım UEFA'ya gönderilecekti)

    Gelecek sezondan itibaren ülke puanı sıralaması nedeniyle Avrupa'ya sadece 4 takım göndereceğiz. (1 takım Şampiyonlar Ligi, 3 takım Konferans Ligi)

    Süper Lig de Avrupa ya hangi takımlar gidecek #2

    (Sıralamaya göre Alanyaspor ve Başakşehir, son Avrupa bileti için mücadele edecek.)


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