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Süper Lig'de cuma günkü maçların hakemleri
Süper Lig'de cuma günü oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Ankaragücü maçına Halis Özkahya atandı.
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 12:24
- Güncelleme : 15.04.2021 - 12:27
Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü oynanacak olan maçların hakemleri duyuruldu.
İŞTE CUMA GÜNKÜ MAÇLARIN HAKEMLERİ
Gençlerbirliği - Sivasspor | Ümit Öztürk
Konyaspor - Kayserispor | Ali Şansalan
Antalyaspor - Rizespor | Suat Arslanboğa
Beşiktaş - Ankaragücü | Halis Özkahya