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    Süper Lig'de cuma günkü maçların hakemleri

    Süper Lig'de cuma günü oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Ankaragücü maçına Halis Özkahya atandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 12:27
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    Süper Lig'de cuma günkü maçların hakemleri

    Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü oynanacak olan maçların hakemleri duyuruldu.

    İŞTE CUMA GÜNKÜ MAÇLARIN HAKEMLERİ

    Gençlerbirliği - Sivasspor | Ümit Öztürk

    Konyaspor - Kayserispor | Ali Şansalan

    Antalyaspor - Rizespor | Suat Arslanboğa

    Beşiktaş - Ankaragücü | Halis Özkahya

    Süper Lig de cuma günkü maçların hakemleri #1

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