Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maça atanan sonrasında sarı-kırmızılı tarafından tepki gören Mete Kalkavan, yeniden Galatasaray maçına atandı.

METE KALKAVAN ATANDI

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça Mete Kalkavan'ı atadı.





BEŞİKTAŞ'A DA AYNI TARİFE

MHK daha önce böyle bir kararı Beşiktaş için vermişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadıkları derbiyi yöneten Halil Umut Meler'i 'İstemiyoruz' diye açıklama yapmış ancak ertesi hafta Kasımpaşa maçına da Meler atanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:



Konyaspor-Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Denizlispor-Sivaspor: Hüseyin Göçek



Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır



