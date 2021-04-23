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Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 14:20
- Güncelleme : 23.04.2021 - 15:25
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maça atanan sonrasında sarı-kırmızılı tarafından tepki gören Mete Kalkavan, yeniden Galatasaray maçına atandı.
METE KALKAVAN ATANDI
Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça Mete Kalkavan'ı atadı.
BEŞİKTAŞ'A DA AYNI TARİFE
MHK daha önce böyle bir kararı Beşiktaş için vermişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadıkları derbiyi yöneten Halil Umut Meler'i 'İstemiyoruz' diye açıklama yapmış ancak ertesi hafta Kasımpaşa maçına da Meler atanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Konyaspor-Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Denizlispor-Sivaspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır