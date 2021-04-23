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    Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri

    Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 15:25
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    Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maça atanan sonrasında sarı-kırmızılı tarafından tepki gören Mete Kalkavan, yeniden Galatasaray maçına atandı.

    METE KALKAVAN ATANDI

    Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça Mete Kalkavan'ı atadı.

    Süper Lig de 37. haftanın hakemleri #1

    BEŞİKTAŞ'A DA AYNI TARİFE

    MHK daha önce böyle bir kararı Beşiktaş için vermişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadıkları derbiyi yöneten Halil Umut Meler'i 'İstemiyoruz' diye açıklama yapmış ancak ertesi hafta Kasımpaşa maçına da Meler atanmıştı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

    Konyaspor-Hatayspor: Atilla Karaoğlan

    Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

    Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

    Denizlispor-Sivaspor: Hüseyin Göçek

    Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır

    Galatasaray'dan Mete Kalkavan açıklaması - İZLE

    Süper Lig de 37. haftanın hakemleri #2

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