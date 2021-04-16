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Süper Lig'de cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların hakemleri
Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 10:51
- Güncelleme : 16.04.2021 - 10:57
Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu.
Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak.
Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:
CUMARTESİ
13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus
PAZAR
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır