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    Süper Lig'de cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların hakemleri

    Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 10:57
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    Süper Lig'de cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların hakemleri

    Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu.

    Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak.
    Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:

    Süper Lig de cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların hakemleri #1

    CUMARTESİ

    13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

    16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

    16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus

    Süper Lig de cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların hakemleri #2

    PAZAR

    16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

    19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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