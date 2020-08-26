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Süper Lig'de derbi haftaları

Süper Lig'de derbi haftaları

Süper Lig'de yapılan fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacakları maçların tarihleri de belli oldu.