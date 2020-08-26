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Süper Lig'de derbi haftaları
Süper Lig'de yapılan fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacakları maçların tarihleri de belli oldu.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 21:34
- Güncelleme : 26.08.2020 - 21:34
11 Eylül 2020'de başlayacak olan Süper Lig 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.
Riva'da gerçekleştirilen organizasyonun ardından, futbolseverlerin heyecanla beklediği derbilerin tarihleri de netleşmiş oldu.
İlk derbi henüz 1. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe ise 3. haftada karşı karşıya gelecek.
DERBİ HAFTALARI
1. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
3 . hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
10. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
15. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
19. hafta: Beşiktaş - Galatasaray