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Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu 22-29 hafta arasındaki tüm maçların programını resmi sitesinden açıkladı.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 13:03
- Güncelleme : 20.01.2021 - 13:12
TFF, Beşiktaş-Trabzonspor, Galatasaray-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu.
ŞUBAT AYI DERBİ AYI
31 Ocak Pazar: 19:00 | Beşiktaş - Trabzonspor
2 Şubat Salı: 19:00 | Galatasaray - Başakşehir
6 Şubat Cumartesi 19:00 | Fenerbahçe - Galatasaray
28 Şubat Pazar 19.00 | Trabzonspor - Fenerbahçe