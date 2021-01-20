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    Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu 22-29 hafta arasındaki tüm maçların programını resmi sitesinden açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 13:12
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    Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı

    TFF, Beşiktaş-Trabzonspor, Galatasaray-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu.

    ŞUBAT AYI DERBİ AYI

    31 Ocak Pazar: 19:00 | Beşiktaş - Trabzonspor

    2 Şubat Salı: 19:00 | Galatasaray - Başakşehir

    6 Şubat Cumartesi 19:00 | Fenerbahçe - Galatasaray

    28 Şubat Pazar 19.00 | Trabzonspor - Fenerbahçe

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