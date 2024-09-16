Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı Süper Lig'de 7-17. haftaların müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 7-17. haftalar arasındaki heyecan dolu derbi maçlarının programı nihayet açıklandı.

Sezonun kritik dönemeçlerinden biri olarak kabul edilen bu haftalar, şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirecek önemli karşılaşmalara sahne olacak.

Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu maçlar, takımların kaderini belirleyecek ve futbolseverlerin büyük ilgisini çekecek.

Özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi dev kulüplerin sahne alacağı derbiler, Süper Lig'in atmosferini doruk noktasına taşıyacak.

İşte derbi tarihleri:

28 Ekim Pazartesi: Galatasaray-Beşiktaş:

3 Kasım Pazar: Trabzonspor-Fenerbahçe

7 Aralık Cumartesi: Beşiktaş-Fenerbahçe

16 Aralık Pazartesi: Galatasaray-Trabzonspor

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