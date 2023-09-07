Süper Lig'de dev anlaşma: Ekibiyle geliyor... Emre Belözoğlu'nun koltuğunu devralacak! Başakşehir ile yolları geçtiğimiz günlerde ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yerine kimin geleceği belli oldu.

ensonhaber.com Uzun zamandır Başakşehir'de görevde olan Emre Belözoğlu ile yollar, geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Başakşehir kariyerinde başarılı maçlara imza atan Emre Belözoğlu'nun istifası sonrası, yerine kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Süper Lig'in başlarında daha fazla teknik direktörsüz kalmak istemeyen Başakşehir'in Çağdaş Atan'la anlaştığı iddia edildi. Kayseri'ye veda etti Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan dönemi resmen sona erdi. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. 43 yaşındaki teknik direktör, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum" ifadelerini kullandı. Bu ayrılığın akabinde Başakşehir yetkilileriyle İstanbul'da görüşüldüğü iddia edildi. Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir'in kısa süre içerisinde bu anlaşmayı duyurması bekleniyor. Çağdaş Atan'ın karnesi 20 Haziran 2022 yılında Kayserispor'da göreve başlayan ve 43 maçta takımın başında olan Çağdaş Atan bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor'un başında toplamda 62 puan toplayan Çağdaş Atan, maç başına 1.44 puan ortalaması tutturdu.

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