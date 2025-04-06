Süper Lig'de dev mücadele: İşte Fenerbahçe-Trabzonspor randevusundan notlar

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın en yakın rakibi olqan Fenerbahçe kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Cimbom'u yakalamaya çalışan Fenerbahçe ile üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor 30. haftadaki dev karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u mağlup edip Galatasaray'la puan farkını azaltmak istiyor.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI İNDİRMEK, TRABZONSPOR İSE DERBİ GALİBİYETİ İSTİYOR

Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i yenen Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında kazanıp 519 gün sonra üç büyük rakibi önünde galip gelmeye çalışacak.

İki takımın mücadelesi öncesi dikkat çeken 10 istatistik öne çıkıyor...

Trabzonspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette üst üste üç galibiyet aldığı son seriyi Kasım 2015-Aralık 2016 arasında yakaladı.

ÜST ÜSTE HİÇ OLMADI

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son Süper Lig maçını 3-2 kazanan Trabzonspor, bugüne kadar bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamadı.

12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Yabancı teknik direktörlerin döneminde Trabzonspor'u konuk ettiği son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (7G 5B), son mağlubiyetini Ağustos 1997'de Otto Baric yönetiminde aldı.

SON SEKİZ MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER OLDU

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 25 gole sahne oldu (Fenerbahçe 14-11 Trabzonspor).

Bordo-mavililer, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste dokuz ziyaretinde fileleri havalandırdığı bir seri yakalayamadı.

4 YILDIR OLMADI

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, aynı sezonda üst üste iki iç saha karşılaşmasında puan kaybettiği son süreci Ekim-Kasım 2021 arasında yaşadı.

HEDEF, 2. DIŞ SAHA GALİBİYETİ

Süper Lig'deki son deplasman maçında İstanbul Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Nisan 2024'ten bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.

Fatih Tekke, kulüp tarihinde görev yaptığı ilk iki deplasman maçını kazanan ilk Türk teknik direktör olmak için sahaya çıkacak (geçiçi teknik direktörler hariç).

TADİC, TRABZON'U SEVİYOR

Dusan Tadic'in Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'dan (2 gol & 2 asist) daha fazla golde pay sahibi olduğu tek rakibi Çaykur Rizespor (1 gol & 4 asist).

FRED REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Fred (3), Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a en fazla gol atan yabancı oyuncular olan Alex de Souza (4), Cristian Baroni (4) ve Mert Nobre'nin (4) rekorlarına ortak olmak için sahaya çıkacak.

Brezilyalı orta sahanın profesyonel kariyerinde filelerini dört kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor.

BANZA'NIN RAKİBİ TEKKE

Simon Banza bu sezon Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta takımının iki golünü de atan isimdi.

Bordo-mavililerin tarihinde bir Süper Lig sezonunda sarı-lacivertli ekibin filelerini üç kez havalandıran tek oyuncu, Banza'nın şu andaki teknik direktörü Fatih Tekke (2005/06).

3 TAKIMLA FENER'DEN PUAN ALDI

Fatih Tekke, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Kayseri Erciyesspor (1B), İstanbulspor (1B) ve Alanyaspor'un (1B 1M) başında Fenerbahçe deplasmanında puan almayı başardı.

Lig tarihinde dört farklı takımla Fenerbahçe ziyaretinden puan çıkaran sadece iki isim bulunuyor: Samet Aybaba & Yılmaz Vural.