Süper Lig'de düşme hattında son durum

Süper Lig'in 38. haftasında düşme hattını ilgilendiren maçlar sona ererken, ligin alt sırasında kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Süper Lig'in 38. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçlar, BB Erzusumspor-Başakşehir maçıyla sona erdi.

Düşme hattındaki Kasımpaşa haftayı bay geçerken, Denizlispor rakibi kayseriye 6-3 mağlup oldu.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği, deplasmanda Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde kalma adına önemli bir maç olan BB Erzusumspor-Başakşehir karşılaşması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

10 kişi kalan Başakşehir, deplasmanda geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak rahat bir nefes aldı.

Oynanan maçlar sonucunda Süper Lig'de alt sıraların puan durumu belli oldu.

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