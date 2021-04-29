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    Süper Lig'de düşme hattında son durum

    Süper Lig'de düşme hattında son durum

    Süper Lig'in 38. haftasında düşme hattını ilgilendiren maçlar sona ererken, ligin alt sırasında kıyasıya mücadeleler yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 18:12
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    Süper Lig'in 38. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçlar, BB Erzusumspor-Başakşehir maçıyla sona erdi.

    Düşme hattındaki Kasımpaşa haftayı bay geçerken, Denizlispor rakibi kayseriye 6-3 mağlup oldu.

    Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği, deplasmanda Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.

    Ligde kalma adına önemli bir maç olan BB Erzusumspor-Başakşehir karşılaşması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

    10 kişi kalan Başakşehir, deplasmanda geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak rahat bir nefes aldı.

    Oynanan maçlar sonucunda Süper Lig'de alt sıraların puan durumu belli oldu.

    SÜPER LİG'DE KALMA YARIŞI

    Süper Lig de düşme hattında son durum #1

    GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de düşme hattında son durum #2

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