Süper Lig'de en çok Brezilyalı isimler forma giyiyor

Büyük bir bölümü tamamlanan Süper Lig'de kalan haftalarda büyük heyecan devam ediyor.
Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelelerinin sürdüğü maratonda bu sezon forma giyen yabancı oyuncuların hangi ülkeden oldukları listelendi.
Transfermarkt tarafından hazırlanan Süper Lig'de en çok oyuncusu bulunan ülkeler listesinde zirvede Brezilya yer aldı.
Güney Amerika ülkesini ise Senegal ve Fransa takip etti.
İşte ilk 10 şu şekilde (Sıra-Ülke adı-Futbolcu sayısı-Toplam piyasa değeri):
1- Brezilya - 22 - 66 milyon euro
2- Senegal - 15 - 17 milyon euro
3- Fransa - 14 - 40 milyon euro
4- Portekiz - 12 - 32 milyon euro
5- Bosna-Hersek - 11 - 32 milyon euro
6- Fildişi Sahili - 10 - 33 milyon euro
7- Nijerya - 10 - 29 milyon euro
8- İtalya - 10 - 9 milyon euro
9- Kosova - 9 - 17 milyon euro
10- Yunanistan - 9 - 12 milyon euro
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