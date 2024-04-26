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Süper Lig'de en çok Brezilyalı isimler forma giyiyor

Süper Lig'de en çok Brezilyalı isimler forma giyiyor Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda en çok hangi ülkeden yabancı futbolcunun bulunduğu açıklandı. Listede Güney Amerika ülkesi Brezilya 22 isimle zirvede yer aldı.