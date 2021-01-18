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Süper Lig'de en çok maaş alan futbolcular
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte, Süper Lig'de en çok maaş alan futbolcular listesi yeniden güncellendi.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 10:11
- Güncelleme : 18.01.2021 - 10:49
Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil'i kadrosuna kattı.
Yılın transferini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki futbolcuya bonuslar hariç 4 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro da imza parası verdiği öğrenildi.
FALCAO ZİRVEDE
Mesut'a verilen maaş, Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları listesini akıllara getirdi. Falcao, 5 milyon euroluk ücretiyle zirvede yer alıyor.
İşte o liste:
1-Falcao - 5 milyon euro (Bonuslarla 7 milyon euro)
2-Mesut Özil - 4 milyon euro (5 milyon euro da imza parası)
3-Feghouli - 3,8 milyon euro
4-Muslera - 3,5 milyon euro
5-Gustavo - 3.5 milyon euro
6-Belhanda - 3,3 milyon euro
7-Vida - 3 milyon euro
8-Babel - 2.5 milyon euro
9-Adem Ljajic - 2,2 milyon euro
10-Lens - 1.9 milyon euro