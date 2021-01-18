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    Süper Lig'de en çok maaş alan futbolcular

    Süper Lig'de en çok maaş alan futbolcular

    Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte, Süper Lig'de en çok maaş alan futbolcular listesi yeniden güncellendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 10:49
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    Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

    Yılın transferini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki futbolcuya bonuslar hariç 4 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro da imza  parası verdiği öğrenildi.

    FALCAO ZİRVEDE

    Mesut'a verilen maaş, Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları listesini akıllara getirdi. Falcao, 5 milyon euroluk ücretiyle zirvede yer alıyor.

    Süper Lig de en çok maaş alan futbolcular #1

    İşte o liste:

    1-Falcao - 5 milyon euro (Bonuslarla 7 milyon euro)
    2-Mesut Özil - 4 milyon euro (5 milyon euro da imza parası)
    3-Feghouli - 3,8 milyon euro
    4-Muslera - 3,5 milyon euro
    5-Gustavo - 3.5 milyon euro
    6-Belhanda - 3,3 milyon euro
    7-Vida - 3 milyon euro
    8-Babel - 2.5 milyon euro
    9-Adem Ljajic - 2,2 milyon euro
    10-Lens - 1.9 milyon euro

    Süper Lig de en çok maaş alan futbolcular #2

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