Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte, Süper Lig'de en çok maaş alan futbolcular listesi yeniden güncellendi.

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

Yılın transferini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki futbolcuya bonuslar hariç 4 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro da imza parası verdiği öğrenildi.

FALCAO ZİRVEDE

Mesut'a verilen maaş, Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları listesini akıllara getirdi. Falcao, 5 milyon euroluk ücretiyle zirvede yer alıyor.

İşte o liste:

1-Falcao - 5 milyon euro (Bonuslarla 7 milyon euro)

2-Mesut Özil - 4 milyon euro (5 milyon euro da imza parası)

3-Feghouli - 3,8 milyon euro

4-Muslera - 3,5 milyon euro

5-Gustavo - 3.5 milyon euro

6-Belhanda - 3,3 milyon euro

7-Vida - 3 milyon euro

8-Babel - 2.5 milyon euro

9-Adem Ljajic - 2,2 milyon euro

10-Lens - 1.9 milyon euro