Süper Lig'de erteleme maçlarının ardından oluşan puan durumu ve 7. hafta fikstürü Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçları tamamlandı. Fenerbahçe, puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü. 16 puanlı Galatasaray da zirveyi yakından takip ediyor.

ensonhaber.com

UEFA organizasyonlarındaki play-off mücadeleleri nedeniyle Süper Lig'de ertelenen 3. hafta müsabakaları bu hafta içi oynandı.

Son şampiyon Galatasaray, konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0'la geçerek namağlup yürüyüşünü sürdürdü.

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanından 4-2'lik ağır bir yenilgiyle döndü.

Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ligdeki tüm maçlarını kazandı ve tüm kulvarlardaki galibiyet serisini de devam ettirdi.

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe, 6'da 6 ile devam ettiği ligde 18 puanla zirvede yer alıyor, 16 puanı bulunan bulunan Galatasaray, zirveyi yakından takip ediyor.

Bu iki takımın ardında 11 puanla Adana Demirspor ve Rizespor bulunuyor.

7. haftanın programı

29 Eylül Cuma

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK

30 Eylül Cumartesi

13.30 Sivasspor-Hatayspor

16.00 İstanbulspor-Antalyaspor

16.00 Trabzonspor-Pendikspor

19.00 Galatasaray-Ankaragücü

1 Ekim Pazar

13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

16.00 Fenerbahçe-Rizespor

19.00 Adana Demirspor-Alanyaspor

19.00 Konyaspor-Beşiktaş

2 Ekim Pazartesi

20.00 Kayserispor-Başakşehir