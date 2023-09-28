Süper Lig'de erteleme maçlarının ardından oluşan puan durumu ve 7. hafta fikstürü

UEFA organizasyonlarındaki play-off mücadeleleri nedeniyle Süper Lig'de ertelenen 3. hafta müsabakaları bu hafta içi oynandı.
Son şampiyon Galatasaray, konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0'la geçerek namağlup yürüyüşünü sürdürdü.
Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanından 4-2'lik ağır bir yenilgiyle döndü.
Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ligdeki tüm maçlarını kazandı ve tüm kulvarlardaki galibiyet serisini de devam ettirdi.
Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe, 6'da 6 ile devam ettiği ligde 18 puanla zirvede yer alıyor, 16 puanı bulunan bulunan Galatasaray, zirveyi yakından takip ediyor.
Bu iki takımın ardında 11 puanla Adana Demirspor ve Rizespor bulunuyor.
7. haftanın programı
29 Eylül Cuma
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK
30 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor-Hatayspor
16.00 İstanbulspor-Antalyaspor
16.00 Trabzonspor-Pendikspor
19.00 Galatasaray-Ankaragücü
1 Ekim Pazar
13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
16.00 Fenerbahçe-Rizespor
19.00 Adana Demirspor-Alanyaspor
19.00 Konyaspor-Beşiktaş
2 Ekim Pazartesi
20.00 Kayserispor-Başakşehir