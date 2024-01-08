Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Ankaragücü-Rizespor maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında ligler bir hafta ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden, Süper Lig'de ertelenen 16. haftada görev yapacak hakemler duyuruldu.
Hakemler belli oldu
Federasyondan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın hakemleri şöyle:
Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa - Başakşehir: Burak Pakkan
Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Fatih Karagümrük - Kayserispor: Burak Şeker
Fenerbahçe - Konyaspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
Trabzonspor - Samsunspor: Cihan Aydın
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Ligde haftanın programı şöyle:
9 Ocak Salı:
17.00: Alanyaspor - Ankaragücü
17.00: Pendikspor-Antalyaspor
20.00: Kasımpaşa - Başakşehir
20.00: Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Çarşamba:
17.00: Hatayspor - Gaziantep FK
17.00: Fatih Karagümrük - Kayserispor
20.00: Fenerbahçe - Konyaspor
20.00: Adana Demirspor - İstanbulspor
11 Ocak Perşembe:
17.00: Sivasspor-Galatasaray
20.00 Trabzonspor - Samsunspor
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