Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu TFF, Süper Lig'de erteleme maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

ensonhaber.com

Ankaragücü-Rizespor maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında ligler bir hafta ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden, Süper Lig'de ertelenen 16. haftada görev yapacak hakemler duyuruldu.

Hakemler belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın hakemleri şöyle:

Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

Pendikspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Kasımpaşa - Başakşehir: Burak Pakkan

Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Fatih Karagümrük - Kayserispor: Burak Şeker

Fenerbahçe - Konyaspor: Kadir Sağlam

Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

Trabzonspor - Samsunspor: Cihan Aydın

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Ligde haftanın programı şöyle:

9 Ocak Salı:

17.00: Alanyaspor - Ankaragücü

17.00: Pendikspor-Antalyaspor

20.00: Kasımpaşa - Başakşehir

20.00: Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba:

17.00: Hatayspor - Gaziantep FK

17.00: Fatih Karagümrük - Kayserispor

20.00: Fenerbahçe - Konyaspor

20.00: Adana Demirspor - İstanbulspor

11 Ocak Perşembe:

17.00: Sivasspor-Galatasaray

20.00 Trabzonspor - Samsunspor