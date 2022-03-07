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    Süper Lig'de Fernando Martins fırtınası

    Antalyaspor'un Ocak'ta bedavaya kadrosuna dahil ettiği Fernando Martins, performansıyla şimdiden adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 13:14
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    Süper Lig'de Fernando Martins fırtınası

    Süper Lig ekibi FT Antalyaspor yaptığı nokta atışı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Tehlike bölgesinden kurtulup yükselişe geçen kırmızı-beyazlı ekip, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor 'u da 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu skorla Güney ekibi puanını 35 yaptı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 8'e çıkardı.

    Süper Lig de Fernando Martins fırtınası #1

    FERNANDO MARTINS'TEN 3 GOL, 1 ASİST

    Akdeniz ekibinin ara transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Fernando Martins, müthiş çıkışta başrolü oynayan isim oldu. Sivasspor maçında şık bir frikik golüne imza atarak takımına galibiyet getiren Brezilyalı yıldız, pozisyon itibariyle defansif orta saha oyuncusu olmasına rağmen 7 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırdı.

    1 de asisti bulunan 30 yaşındaki futbolcu, savunma ile hücum hattı arasındaki pas trafiğini etkili bir şekilde yönetiyor.

    Süper Lig de Fernando Martins fırtınası #2


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