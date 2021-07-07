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    Süper Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı

    Süper Lig'de 2021-22 sezonu fikstür çekim tarihi 13 Temmuz Salı olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 13:40
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    Süper Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı

    Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu

    2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

    13 TEMMUZ’DA YAPILACAK

    Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

    Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Süper Lig de fikstür çekim tarihi açıklandı #1

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