Süper Lig'de gol kralı kim? İşte gol krallığında son durum

Süper Lig'in 33. hafta maçları dün oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçı ile sonlandı.
Süper Lig'de 33. hafta maçlarının ardından gol krallığı yarışı daha da kızıştı.
Futbol tutkunları, ligde kimin gol kralı olacağını merak ediyor.
Süper Lig'in 33. haftasında gerçekleşen maçlarda çok sayıda gol atılırken gol krallığı yarışındaki isimler ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Süper Lig'deki gol krallığı yarışını sizler için derledik.
Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin kıyasıya mücadele ettiği gol krallığında beklenmedik isimler zirveye oynuyor.
Peki 2023/2024 sezonunda kim gol kralı olacak? İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışının güncel durumu...
Gol krallığı
1 - Edin Dzeko (Fenerbahçe) 20 gol
2 - Mauro Icardi (Galatasaray) 20 gol
3 - Rey Manaj (Sivasspor) 18 gol
4 - Mame Thiam (Pendikspor) 15 gol
5 - Adam Buksa (Antalyaspor) 14 gol
6 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) 13 gol
7 - Krzysztof Piatek (Başakşehir) 13 gol
8 - Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) 12 gol
9 - Nuno Da Costa (Kasımpaşa) 12 gol
10 - Dragus (Gaziantep FK) 11 gol
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