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    Süper Lig'de gol krallığı yarışı

    Süper Lig'de gol krallığı yarışı

    Süper Lig'in sonlarına yaklaşılırken gol krallığı yarışı da nefes kesiyor. İşte krallık sıralamasında yer alan golcüler...
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:13
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    Süper Lig'in 34. haftası sona ererken zirve yarışının yanı sıra gol krallığı yarışında da sıkı bir mücadele var.

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #1

    KIYASIYA YARIŞ

    Hatayspor'un golcüsü Boupendza 18 golle zirvede yer alırken, Beşiktaş'ın golcüleri Aboubakar ve Larin'in yanı sıra Mame Diouf da 15 golle gol krallığının iddialı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #2

    Gaziantep FK'lı Maxim 14 golle 3. sırada yer alırken, bu ismi Trabzonsporlu Bakasetas takip ediyor.

    FALCAO VE SAMATTA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

    Kalan 8 haftada şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı yarışında da neler olacağı merakla beklenirken Fenerbahçe'nin as golcüsü Samatta 5 gol, Falcao ise 8 gol atabildi.

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #3

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #4

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #5

    (Tablo TFF'nin resmi sitesinden alınmıştır)

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