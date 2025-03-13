Süper Lig'de gol krallığı yarışı! İlk 20'de sadece 2 Türk var

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek'in 18 golle önde götürdüğü gol krallığı yarışında 17 kez fileleri havalandıran Galatasaraylı Victor Osimhen ikinci sırada yer alırken, Trabzonsporlu Simon Banza da 16 golle 3. sırada kendine yer buldu.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz ile Ahmed Kutucu, ligin en golcü 20 futbolcusu arasındaki ender Türk oyunculardan oldu.

LİGİN EN FAZLA GOL ATAN YERLİ OYUNCUSU BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, 10 golle Süper Lig'in en golcü yerli oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ankara Keçiörengücü'nden 2021-2022 sezonunda sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Barış Alper, özellikle geçen sezonki performansıyla takımının lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takıma büyük katkı sağlayan Barış Alper Yılmaz, ligdeki 25 maçında 10 kez fileleri havalandırarak en golcü yerli oyuncu oldu ve gol krallığında da 9. sırada yer aldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 11 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

AHMED KUTUCU BAŞARILI PERFORMANSIYLA GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Sezona Eyüpspor takımında başlayan Ahmed Kutucu bu sezon ligde 9 kez fileleri havalandırdı.

Eyüpspor formasıyla bu sezon ligde 18 maçta 8 gol kaydederek takımına büyük katkı sağlayan Ahmed Kutucu, başarılı performansı sayesinde ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu.

Gol krallığı yarışında 10. sırada olan Ahmed Kutucu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla da ligde 7 maçta 1 gol kaydetti.

PIATEK ATTIĞI GOLLERLE BAŞAKŞEHİR'İ SIRTLADI

Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı.

Bu sezon turuncu-lacivertli ekibin ligdeki 41 golünün 18'ini atan 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları da boş geçmedi.

Piatek, tüm kulvarlarda ise bu sezon 39 maçta 28 kez fileleri havalandırdı.

İLK 20 SIRADA OYUNCU BULUNDURAN TAKIMLAR

Gol krallığında ilk 20 sırada en fazla oyuncu bulunduran takımlar Galatasaray ile Fenerbahçe oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3'er oyuncusu, ligin en golcü 20 futbolcusu arasına girdi. Kasımpaşa, Göztepe ile Samsunspor'dan 2'şer futbolcu ilk 20'de bulunurken; Trabzonspor, Rizespor, Başakşehir, Eyüpspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Bodrum FK'dan 1'er oyuncu bu sıraya dahil oldu.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

1. Krzysztof Piatek - Başakşehir - 18

2. Victor Osimhen - Galatasaray - 17

3. Simon Banza - Trabzonspor - 16

4. Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe - 16

5. Ali Sowe - Rizespor - 14

6. Edin Dzeko - Fenerbahçe - 12

7. Mame Thiam - Eyüpspor - 12

8. Ciro Immobile - Beşiktaş - 11

9. Barış Alper Yılmaz - Galatasaray - 10

10. Ahmed Kutucu - Galatasaray - 9

11. Dusan Tadic - Fenerbahçe - 9

12. Nuno Da Costa - Kasımpaşa - 9

13. Romulo Cardoso - Göztepe - 9

14. Marius Mouandilmadji - Samsunspor - 8

15. Blaz Kramer - Konyaspor - 7

16. Carlo Holse - Samsunspor - 7

17. David Okereke - Gaziantep FK - 7

18. George Puscas - Bodrum FK - 7

19. Haris Hajradinovic - Kasımpaşa - 7

20. Juan Santos da Silva - Göztepe - 7