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Süper Lig'de gol krallığı yarışı: Zirvede Dzeko ve Icardi var

Süper Lig'de gol krallığı yarışı: Zirvede Dzeko ve Icardi var Süper Lig'de kıran kırana süren şampiyonluk yarışı gol krallığında da devam ediyor. Orada da Mauro Icardi ve Edin Dzeko 12 golle zirveyi paylaşıyor.