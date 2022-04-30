Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor olurken bu sezon 24 teknik adamın görevine son verildi.

Teknik direktör sirkülasyonunun en fazla olduğu liglerden biri de Süper Lig... Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda tam 24 teknik adamla yollar ayrıldı.

24 teknik direktör veda etti

İşte şu ana kadar Süper Lig'de görevine son verilen veya istifa eden teknik direktörler...

1- Önder Karaveli | Beşiktaş

2- Serkan Özbalta | Altay

3- Nestor El Maestro | Göztepe

4- Hamza Hamzaoğlu | Rizespor

5- Marius Sumudica | Yeni Malatyaspor

6- Mert Nobre | Altay

7- Mustafa Denizli | Altay

8- Fatih Terim | Galatasaray

9- Bülent Korkmaz | Alanyaspor

10- Vitor Pereira | Fenerbahçe

11- Hakan Kutlu | Kasımpaşa

12- Francesco Farioli | Fatih Karagümrük

13- Sergen Yalçın | Beşiktaş

14- Cihat Arslan | Kasımpaşa

15- Ersun Yanal | Antalyaspor

16- İrfan Buz | Yeni Malatyaspor

17- Aykut Kocaman | Başakşehir

18- Bülent Uygun | Rizespor

19- Çağdaş Atan | Alanyaspor

20- Ünal Karaman | Göztepe

21- Samet Aybaba | Adana Demirspor

22- Yalçın Koşukavak | Kayserispor

23- Şenol Can | Kasımpaşa

24- Stjepan Tomas - Göztepe