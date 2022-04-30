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- Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler
Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 22:36
- Güncelleme : 30.04.2022 - 22:40
Teknik direktör sirkülasyonunun en fazla olduğu liglerden biri de Süper Lig... Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda tam 24 teknik adamla yollar ayrıldı.
24 teknik direktör veda etti
İşte şu ana kadar Süper Lig'de görevine son verilen veya istifa eden teknik direktörler...
1- Önder Karaveli | Beşiktaş
2- Serkan Özbalta | Altay
3- Nestor El Maestro | Göztepe
4- Hamza Hamzaoğlu | Rizespor
5- Marius Sumudica | Yeni Malatyaspor
6- Mert Nobre | Altay
7- Mustafa Denizli | Altay
8- Fatih Terim | Galatasaray
9- Bülent Korkmaz | Alanyaspor
10- Vitor Pereira | Fenerbahçe
11- Hakan Kutlu | Kasımpaşa
12- Francesco Farioli | Fatih Karagümrük
13- Sergen Yalçın | Beşiktaş
14- Cihat Arslan | Kasımpaşa
15- Ersun Yanal | Antalyaspor
16- İrfan Buz | Yeni Malatyaspor
17- Aykut Kocaman | Başakşehir
18- Bülent Uygun | Rizespor
19- Çağdaş Atan | Alanyaspor
20- Ünal Karaman | Göztepe
21- Samet Aybaba | Adana Demirspor
22- Yalçın Koşukavak | Kayserispor
23- Şenol Can | Kasımpaşa
24- Stjepan Tomas - Göztepe