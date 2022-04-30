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    Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler

    Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler

    Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor olurken bu sezon 24 teknik adamın görevine son verildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 22:36
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 22:40
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    Teknik direktör sirkülasyonunun en fazla olduğu liglerden biri de Süper Lig... Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda tam 24 teknik adamla yollar ayrıldı.

    24 teknik direktör veda etti

    İşte şu ana kadar Süper Lig'de görevine son verilen veya istifa eden teknik direktörler...

    1- Önder Karaveli | Beşiktaş

    2- Serkan Özbalta | Altay

    3- Nestor El Maestro | Göztepe

    4- Hamza Hamzaoğlu | Rizespor

    5- Marius Sumudica | Yeni Malatyaspor

    6- Mert Nobre | Altay

    7- Mustafa Denizli | Altay

    8- Fatih Terim | Galatasaray

    9- Bülent Korkmaz | Alanyaspor

    10- Vitor Pereira | Fenerbahçe

    11- Hakan Kutlu | Kasımpaşa

    12- Francesco Farioli | Fatih Karagümrük

    13- Sergen Yalçın | Beşiktaş

    Süper Lig de görevinden ayrılan teknik direktörler #1

    14- Cihat Arslan | Kasımpaşa

    15- Ersun Yanal | Antalyaspor

    16- İrfan Buz | Yeni Malatyaspor

    17- Aykut Kocaman | Başakşehir

    18- Bülent Uygun | Rizespor

    19- Çağdaş Atan |  Alanyaspor

    20- Ünal Karaman | Göztepe

    21- Samet Aybaba | Adana Demirspor

    22- Yalçın Koşukavak | Kayserispor

    23- Şenol Can | Kasımpaşa

    24- Stjepan Tomas - Göztepe

    Süper Lig de görevinden ayrılan teknik direktörler #2

    Süper Lig de görevinden ayrılan teknik direktörler #3


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