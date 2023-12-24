Süper Lig'de gözler atanlar ve tutanlarda Fenerbahçe ve Galatasaray maçında gözler hem kalecilerde olacak hem de golcülerde. Muslera ve Livakovic'in performansı merakla beklenirken; Icardi ve Dzeko'nun gole katkı verip veremeyeceği de günün dikkat çeken sorularından bir tanesi olacak.

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Ligin 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki derbide zirve mücadelesi veren iki takım karşılaşacak.

Süper Lig'de yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde ve santrforlarında olacak.

Kaleciler

Fenerbahçe'deki ilk sezonunu yaşayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'daki 13. sezonunu geçiren 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 13 kez terletti.

Sarı-lacivertli takım, 28 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda 11 galibiyet, birer de beraberlik ile yenilgi yaşadı. Hırvat kaleci, görev yaptığı karşılaşmaların 7'sinde toplam 13 gol yerken, 6 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Livakovic'in ilk Galatasaray derbisi

Türkiye'deki ilk sezonunu geçiren Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin ligdeki diğer 3 maçının 2'sinde İrfan Can Eğribayat, 1'inde de Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır görev yaptı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu 3 maçı kazandı. İrfan Can 2 müsabakada kalesinde gole izin vermezken, Altay 1 gole engel olamadı.

Muslera 8 maçta gol yemedi

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 16 maçın 15'inde görev alan Muslera, sadece 9 gol yedi. Uruguaylı kaleci, süre aldığı müsabakaların 8'inde kalesini gole kapattı.

Muslera'nın sakatlanarak çıktığı 11. haftadaki Kasımpaşa maçının son 30 dakikasında ve cezalı olduğu 17. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasında kaleyi Günay Güvenç korudu.

Kasımpaşa müsabakasının son 30 dakikası ve 17. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi koruyan Günay, rakiplerine gol izni vermedi.

Derbi tecrübesi yüksek

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 53 derbi maçta görev aldı.

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 23 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 21 derbide gol yememeyi başardı.

Muslera, daha önce 24'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takımla yapılan 28 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Golcüler

Öte yandan golcülerde de durum neredeyse eşit.

Mauro Icardi ve Edin Dzeko rakamsal olarak birbirleriyle yarışırken takımlarına da benzer katkılar verdi.

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki futbolcusu Edin Dzeko, bu sezon ligde 15 maça çıkarken 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Icardi ise bu sezon çıktığı 16 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergileme başarısı gösterdi.

Oynadığı her derbide gol atan Icardi'nin bu maçta gol atıp atamayacağı merak edilirken, Dzeko'nun derbi performansı da merak ediliyor.