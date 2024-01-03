Süper Lig'de hakem kadrosunda değişiklik!

Merkez Hakem Kurulu, 2023-2024 Futbol Sezonu Devre Arası Klasman Hakemlerini açıkladı.
MHK, Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan'ın bir alt klasmana düşürülmesine karar verdi.
Hakemlerden, Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Meteoğlu, Süper Lig'in yeni hakemleri oldu.
26 hakem görev alacak
Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle:
Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu (Ankara), Burak Pakkan (Ankara), Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker (Antalya), Murat Erdoğan (Antalya), Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler (Bursa), Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Doman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy (İstanbul), Çağdaş Altay (İstanbul), Mehmet Türkmen (İstanbul), Mert Güzenge (İstanbul), Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul), Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tonusluoğlu (İzmir), Emre Kargın (İzmir), Halil Umut Meler (İzmir), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya)
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