Süper Lig'de hangi takım, nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller... Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi ve zirve yarışında puan farkını 3'e indirdi. Bu sonuçla şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. İşte son haftanın şampiyonluk ihtimalleri...

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'lık skorla yendi. Bu sonuçla sarı lacivertliler, zirve yarışında rakibi ile puan farkını 3'e indirdi ve nefes kesen yarış son haftaya taşınmış oldu.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması halinde İstanbulspor'u yenerse şampiyon olacak. İsmail Kartal'ın takımının şampiyon olması için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesi gerekiyor.

Averaj kuralı nedir?

Süper Lig'de genel averaj kuralı her ne kadar sezon içinde geçerli olsa da sezon sonunda 2'li averaja bakılıyor.

Fenerbahçe de Galatasaray'a karşı 2'li averajda üstün olan taraf. Eğer Galatasaray Konyaspor'a yenilir, Fenerbahçe de İstanbulspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.