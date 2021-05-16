Süper Lig'de hangi takım ne kadar yayın geliri aldı

Süper Lig'de hangi takım ne kadar yayın geliri aldı

Süper Lig'de sezon sona ererken 21 takım yayın gelirlerini paylaştı. En çok payı alan Galatasaray olurken, en düşük geliri ise Denizlispor elde etti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sona ererken yayın gelirleri de birçok futbolseverin merak konusu oldu.

Havuzdaki 21 takımın paylaştığı 2 milyar liraya yakın paradan en büyük payı ise ligi 2. sırada bitiren Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılılar 209 milyon lira gibi bir gelirin sahibi oldu.

Şampiyon Beşiktaş ise 193 milyon lirayı kasasına koyarak en çok para kazanan 2. kulüp oldu. İki takımı ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe takip etti. Sarı-lacivertliler havuzdan 190 milyon lira pay aldı. Trabzonspor ise 130 milyon lira ile 4. sırada yer buldu.

SİVASSPOR, AJAX'TAN FAZLA GELİR KAZANDI

Hollanda Ligi'nin şampiyonu Ajax bu sezon 9 milyon euro (90 milyon euro) yayın geliri elde ederken Süper Lig ekiplerinden Sivasspor 98 milyon euro kazanarak bu anlamda Ajax'ı geride bıraktı.

İşte kulüplerin kazancı: