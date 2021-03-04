Süper Lig'de hangi takıma kaç penaltı verildi

Süper Lig'de 28 hafta geride kalırken hangi takımın lehine ve aleyhine kaç penaltı verildiği merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne biri penaltıdan olmak üzere 2-1 mağlup olurken maç sonunda hakem kararlarına da tepkiler vardı.

Kaptan Arda Turan ve Fatih Terim'in yanı sıra yöneticiler de Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirdi.

"GALATASARAY ALEYHİNE ÇOK KOLAY PENALTI ÇALINIYOR"

Maç sonrası yaptığı açıklamada, Aleyhlerine kolay penaltılar çalındığını söyleyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Şunu görmek lazım. Çifte standart var. Adalet yok. Galatasaray aleyhine çok kolay penaltı ve kırmızı kart veriliyor. Mostafa Mohamed’e verilen kırmızı kart asla kırmızı kart değil. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Galatasaray’ı engellemek isteyen bir program var. Bunu görüyoruz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu çifte standartları, hakkaniyete uymayan, adil olmayan yönetime saygı duymuyoruz. Bunun kamuoyunda tartışılmasını istiyoruz. Bu kırmızı kart resmen bir talimatla verilmiş bir kart gibi. Asla kırmızı kartla alakası yok. Federasyonu uyarıyoruz, adil yönetim bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray camiası olarak bunlara boyun eğmeyeceğiz. Kimsenin bizi engellemeye gücü yetmez"” diye konuştu.

Günay'ın bu sözleri üzerine verilen penaltı kararları da kamuoyunun merakını uyandırdı.

28 hafta boyunca 10 penaltının 10'unu da gole çeviren Galatasaray en çok penaltı atan takım olarak göze çarpıyor. Ayrıca sarı-kırmızılı takım aleyhine 6 penaltı kararı verilirken bunlardan 4'ü golle sonuçlandı.

LEHİNE EN ÇOK PENALTI ÇALINAN TAKIMLAR

1- Galatasaray | 10 penaltı | 10 gol

2- Rizespor | 9 penaltı | 8 gol

3- Fenerbahçe | 8 penaltı | 6 gol

4- Fatih Karagümrük | 5 penaltı | 5 gol

5- Beşiktaş | 7 penaltı | 6 gol

6- Yeni Malatyaspor | 7 penaltı | 7 gol

7- Hatayspor | 7 penaltı | 7 gol

8- Gaziantep FK | 7 penaltı | 7 gol

9- Sivasspor | 6 penaltı | 4 gol

10- Alanyaspor | 6 penaltı | 5 gol

FENERBAHÇE ALEYHİNE 7 PENALTI VERİLDİ

Aleyhine verilen penaltılarda Fenerbahçe 7, Galatasaray ve Trabzonspor 6, Beşiktaş ise 3 penaltıyla dikkat çekiyor.