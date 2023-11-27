Süper Lig'de ikinci hakem sakatlığı! Yardımcı hakem maça devam edemedi

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ise talihsiz bir an yaşandı.
Depar attığı sırada sakatlandı
Maçın 22. dakikasında müsabakanın yardımcı hakemi Cemil Tunç, depar attığı sırada sakatlandı ve kendini yere bıraktı.
Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından Tunç'un görevine devam edemeyeceği tespit edildi. Bununla birlikte maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır, Cemil Tunç'un görevini devraldı.
Ali Şansalan da sakatlanmıştı
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maçın 55. dakikasında hakem Ali Şansalan sakatlanarak maça devam edememişti.
Ali Şansalan'ın yerine dördüncü hakem Yiğit Arslan görevi devralarak maçın kalanını yönetmek için sahaya çıktı.
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