Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? 2021-2022 Spor Toto Süper Lig 2. devre fikstürü

Süper Lig'de 1. devre 19. hafta maçlarıyla sona erdi. Trabzonspor'un liderliğini koruduğu Süper Lig'de gözler ikinci yarının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk yarı heyecanı, 27 Aralık tarihinde oynanan Kayserispor - Sivasspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçları ile sona erdi.

Rekabet dolu karşılaşmaların yaşandığı ilk yarıda, ligin zirvesine Anadolu ekipleri damga vurdu. 46 puan toplayan Trabzonspor, ilk yarıyı lider tamamlarken, İttifak Holding Konyaspor 39 puanla liderlik koltuğuna yaklaştı.

İlk yarının ardından futbolseverler gözlerini ikinci devreye çevirdi. Peki Süper Lig'de devre arası kaç gün sürecek, ne zaman sona erecek? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 Spor Toto Süper Lig 2. devre başlangıç tarihi ve fikstürü...

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin 13 ilinden 20 takımın mücadele verdiği Lig'de ikinci devre, 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 22 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Böylelikle futbolseverler 11 günlük bir aradan sonra Süper Lig mücadelelerini tekrar izleyebilecek.

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Süper Lig'de ilk devre, 19. hafta müsabakaları ile tamamlandı. Oynadığı 19 maçta 14 galibiyet alan ve 46 puan toplayan Trabzonspor, ilk yarıyı lider tamamlarken, İttifak Holding Konyaspor 39 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin 3. sırası ise, 33 puanlı Medipol Başakşehir'in oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında 3 büyükler hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ilk yarıyı ilk 3'ün dışında tamamlarken, sıralamadaki en iyi yer Fenerbahçe'ye ait oldu.

Sarı-lacivertli takım, topladığı 32 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamladı. Beşiktaş 28 puanla 7. sırada yer alırken, Galatasaray ise 27 puan alarak ilk yarıda kendini 10. sırada yer buldu.

Ligin son 4 sırasında 17 puanla Çaykur Rizespor, 15'er puanla ise Kasımpaşa, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer aldı.

SÜPER LİG 2. YARI FİKSTÜRÜ

20. HAFTA

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar: