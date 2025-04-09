Süper Lig'de ikinci yarının lideri Fenerbahçe

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de İlk devreyi 50 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin 11 haftalık periyodunda 21 puanda kaldı.

Takipçisi Fenerbahçe ise geride kalan 11 haftada 26 puana ulaştı ve sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3'e indirdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I TAKİP EDENLER

Ligin ikinci devresinde en fazla puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı on sekizer puanla Beşiktaş, Kasımpaşa, Bodrum FK ve Antalyaspor ile on yedişer puana ulaşan Kayserispor ve Eyüpspor takip etti.

EN AZ PUAN TOPLAYANLAR

Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, bu periyotta sadece 2 puan topladı.

Adana Demirspor'u en az puan alabilen ekipler içinde Göztepe (8), Alanyaspor (9), Hatayspor ile Rizespor (10) izliyor.

GÖZTEPE İLK YARIYA GÖRE ÇOK FARKLI

Ligin ikinci devresinde Adana Demirspor'dan sonra en az puan toplayan ekip konumundaki Göztepe, ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlamasına rağmen ikinci devrede bu görüntüsünden uzak bir tablo çizdi.

Ligin ikinci yarısına Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, daha sonra galip gelemediği 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

İlk yarının başarılı ekiplerinden Samsunspor, ikinci devrede 15 puan toplamasına rağmen son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabildi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Sezon içinde teknik direktör değişikliğine giden ekiplerden Kayserispor, Sergey Jakirovic yönetiminde; Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile; Bodrum FK ise teknik direktörü Jose Morais ile başarılı sonuçlar aldı.

İkinci devrede Antalyaspor ile Bodrum FK on sekizer, Kayserispor ise 17 puan topladı.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Gaziantep FK ve Konyaspor mağlubiyetlerine rağmen ikinci yarıda 18 puana ulaştı.

GALİBİYETSİZ HAFTALAR

Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, halen devam eden 12 maçlık serinin yanı sıra daha önce 14 maç üst üste kazanamadı.

Hatayspor biri 11, biri 10 maçlık olmak üzere iki kez uzun süre galibiyet alamadı.

Göztepe de 9 haftadır galibiyet alamıyor.