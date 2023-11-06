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Süper Lig'de ilginç anlar! Rizesporlu Emirhan topu eline alınca penaltı çalındı

Süper Lig'de ilginç anlar! Rizesporlu Emirhan topu eline alınca penaltı çalındı Süper Lig'de Gaziantep FK'nın Rizespor'u ağırladığı maçta ilginç bir olay yaşandı. Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, autu kullanacağı sırada topu Emirhan Topçu'ya bıraktı. Emirhan ise topu eliyle kontrol etti. Pozisyon sonrasında ise hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.