Süper Lig'de ilginç kırmızı kart: Bahoken, takım arkadaşına fiziki müdahalede bulundu

Haber Merkezi
Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir olay yaşandı.
Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu.
Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.
25. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Sarı-kırmızılılarda teknik heyet bu karara büyük tepki gösterdi.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
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