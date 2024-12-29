Süper Lig'de ilk 17 haftanın seyirci ortalamaları belli oldu

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından 17 haftalık dönemin seyirci ortalamaları açıklandı.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda takımların seyirci ortalamalarına yer verildi.

GALATASARAY İLK SIRADA

Buna göre sezonun ilk devresinde en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımları belli oldu.

Lider Galatasaray, 42 bin 128 seyirciyle ilk sırada yer alırken sarı-kırmızılı ekibi Fenerbahçe ve Beşiktaş takip etti.

SEYİRCİ ORTALAMALARI

1. Galatasaray - 42 bin 128

2. Fenerbahçe - 35 bin 722

3. Beşiktaş - 30 bin 188

4. Trabzonspor - 21 bin 200

5. Samsunspor - 16 bin 186

6. Göztepe - 14 bin 128

7. Konyaspor - 12 bin 512

8. Antalyaspor - 9 bin 2

9. Kayserispor - 8 bin 705

10. Adana Demirspor - 6 bin 508

11. Rizespor - 6 bin 120

12. Gaziantep FK - 5 bin 997

13. Sivasspor - 5 bin 252

14. Hatayspor - 3 bin 594

15. Eyüpspor - 3 bin 34

16. Alanyaspor - 2 bin 879

17. Kasımpaşa - 2 bin 317

18. Bodrum FK - 2 bin 311

19. Başakşehir - 2 bin 86