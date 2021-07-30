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    Süper Lig'de ilk 3 hafta programı belli oldu

    Süper Lig'de ilk 3 hafta programı belli oldu

    TFF, Süper Lig 2021/2022 sezonunun ilk 3 haftasının programını açıkladı. Sezon 13 Ağustos Cuma günü 20.30'da Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 20:12
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 20:17
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    2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

    Yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30’da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.

    İŞTE İLK 3 HAFTANIN PROGRAMI

    TFF’den yapılan açıklamada, “Programda stat bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek” denildi.

    İşte Süper Lig’de 1, 2 ve 3. hafta maçlarının programı:

    1. HAFTA 13 Ağustos Cuma 20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

    14 Ağustos Cumartesi

    19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü

    21.45 Altay - Kayseri

    21.45 Hatay - Kasımpaşa

    15 Ağustos Pazar

    19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor

    21.45 Antalyaspor- Göztepe

    21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe

    16 Ağustos Pazartesi

    19.15 Sivasspor - Konyaspor

    19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

    21.45 Giresunspor - Galatasaray

    Süper Lig de ilk 3 hafta programı belli oldu #1

    2. HAFTA

    20 Ağustos Cuma

    20.30 Kayserispor - Adana Demirspor

    21 Ağustos Cumartesi

    19.15 Kasımpaşa - Giresunspor

    19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

    21.45 Alanyaspor - Altay

    21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

    22 Ağustos Pazar

    19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

    21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

    21.45 Fenerbahçe - Antalyapor

    23 Ağustos Pazartesi

    19.15 Trabzonspor - Sivasspor

    21.5 Galatasaray - Hatayspor

    Süper Lig de ilk 3 hafta programı belli oldu #2

    3. HAFTA

    27 Ağustos Cuma

    20.30 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

    20.30 Adana Demirspor - Konyaspor

    28 Ağustos Cumartesi

    19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

    19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor

    21.45 Hatayspor - Alanyaspor

    21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

    29 Ağustos Pazar

    19.15 Sivasspor - Göztepe

    19.15 Kasımpaşa - Galatasaray

    21.45 Giresunspor - Trabzonspor

    21.45 Altay - Fenerbahçe

    Süper Lig de ilk 3 hafta programı belli oldu #3

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