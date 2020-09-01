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    Süper Lig'de ilk 4 hafta programı

    TFF, 11 Eylül'de başlayacak olan yeni sezonun ilk 4 hafta programını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 09:19
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    Süper Lig'de ilk 4 hafta programı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.

    Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da.

    Süper Lig de ilk 4 hafta programı #1

    Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:

    1. HAFTA

    11 Eylül Cuma
    20.00 Rizespor-Fenerbahçe

    12 Eylül Cumartesi
    17.00 Sivasspor-Alanyaspor
    17.00 Karagümrük-Yeni Malatya
    20.00 Göztepe-Denizlispor
    20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

    13 Eylül Pazar
    17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor
    17.00 Kayserispor-Kasımpaşa
    20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
    20.00 Trabzonspor-Beşiktaş

    14 Eylül Pazar
    20.00 Hatayspor-Başakşehir

    2. HAFTA

    18 Eylül Cuma
    20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe

    19 Eylül Cumartesi
    13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor
    16.00 Denizlispor-Trabzonspor
    19.00 Alanyaspor-Kayserispor
    19.00 Beşiktaş-Antalyaspor

    20 Eylül Pazar
    13.30 BB Erzurumspor-Sivasspor
    16.00 Kasımpaşa-Rizespor
    19.00 Gaziantep FK-Karagümrük
    19.00 Başakşehir-Galatasaray

    21 Eylül Pazartesi
    20.00 Fenerbahçe-Hatayspor

    3. HAFTA

    25 Eylül Cuma
    20.00 Karagümrük-Başakşehir

    26 Eylül Cumartesi
    13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor
    16.00 Hatayspor-Kasımpaşa
    16.00 Göztepe-Gaziantep FK
    19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

    27 Eylül Pazar
    13.30 Rizespor-Alanyaspor
    16.00 Sivasspor-Ankaragücü
    16.00 Konyaspor-Beşiktaş
    19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

    28 Eylül Pazartesi
    20.00 Antalyaspor-Denizlispor

    4. HAFTA

    2 Ekim Cuma
    20.00 Ankaragücü-Kayserispor
    20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

    3 Ekim Cumartesi
    13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
    16.00 BB Erzurumspor-Rizespor
    16.00 Başakşehir-Göztepe
    19.00 Fenerbahçe-Karagümrük

    4 Ekim Pazar
    13.30 Denizlispor-Konyaspor
    16.00 Alanyaspor-Hatayspor
    16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği
    19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

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