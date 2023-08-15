Süper Lig'de ilk haftanın ardından oluşan puan durumu ve 2. hafta fikstürü
AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası pazartesi akşamı oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi.

Sezona puan kaybıyla başlayan son şampiyon Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.

Trabzonspor, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi.

Süper Lig'de ilk haftanın ardından oluşan puan durumu ve 2. hafta fikstürü

Süper Lig'de haftanın görünümü

1. hafta sonuçlar:

Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Ankaragücü: 3-2

Konyaspor-İstanbulspor: 1-1

Pendikspor-Hatayspor: 1-5

Kayserispor-Galatasaray: 0-0

Sivasspor-Samsunspor: 1-1

Adana Demirspor-Rizespor: 2-1

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1

Alanyaspor-Başakşehir: 2-0

Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

Puan durumu:

Süper Lig'de ilk haftanın ardından oluşan puan durumu ve 2. hafta fikstürü

2. haftanın programı:

Süper Lig'de ilk haftanın ardından oluşan puan durumu ve 2. hafta fikstürü