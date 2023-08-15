Süper Lig'de ilk haftanın ardından oluşan puan durumu ve 2. hafta fikstürü

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası pazartesi akşamı oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi.
Sezona puan kaybıyla başlayan son şampiyon Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.
Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.
Trabzonspor, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi.
Süper Lig'de haftanın görünümü
1. hafta sonuçlar:
Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Ankaragücü: 3-2
Konyaspor-İstanbulspor: 1-1
Pendikspor-Hatayspor: 1-5
Kayserispor-Galatasaray: 0-0
Sivasspor-Samsunspor: 1-1
Adana Demirspor-Rizespor: 2-1
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1
Alanyaspor-Başakşehir: 2-0
Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1
Puan durumu:
2. haftanın programı: