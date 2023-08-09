Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu hafta resmen başlıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından yaptığı paylaşımla 1. haftada maç yönetecek hakemleri açıkladı. 11 Ağustos Cuma: 21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük 12 Ağustos Cumartesi: 19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü: Bahattin Şimşek 19.15 Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan 21.45 Pendikspor-Hatayspor: Çağdaş Altay 21.45 Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler 13 Ağustos Pazar: 19.15 Sivasspor-Samsunspor: Murat Erdoğan 21.45 Adana Demirspor-Rizespor: Ümit Öztürk 21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen 14 Ağustos Pazartesi: 21.00 Alanyaspor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu 21.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar Detaylar geliyor...