Süper Lig'de ilk iki haftanın fikstürü belli oldu: 2. hafta Galatasaray-Trabzonspor derbisi var Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak ligin 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak.

AA & Ensonhaber ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Süper Lig, 11 Ağustos saat 21.00'de oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. İlk derbi Galatasaray ile Trabzonspor arasında Süper Lig'de ilk derbi 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. Mücadele 19 Ağustos günü 21:45'te başlayacak. Süper Lig programları; temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak planlandı. Maç programı şöyle: 11 Ağustos Cuma 21.00 Trabzonspor-Antalyaspor 12 Ağustos Cumartesi 19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü 19.15 Konyaspor-İstanbulspor 21.45 Pendikspor-Hatayspor 21.45 Kayserispor-Galatasaray 13 Ağustos Pazar 19.15 Sivasspor-Samsunspor 21.45 Adana Demirspor-Rizespor 21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK 14 Ağustos Pazartesi 21.00 Alanyaspor-Başakşehir 21.00 Karagümrük-Beşiktaş Süper Lig'de 2. hafta programı: 18 Ağustos Cuma 21.00 İstanbulspor-Kayserispor 21.00 Antalyaspor-Konyaspor 19 Ağustos Cumartesi 19.15 Rizespor-Alanyaspor 21.45 Hatayspor-Kasımpaşa 21.45 Galatasaray-Trabzonspor 20 Ağustos Pazar 19.15 Başakşehir-Karagümrük 21.45 Gaziantep FK-Sivasspor 21.45 Beşiktaş-Pendikspor 21 Ağustos Pazartesi 21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor 21.00 Samsunspor-Fenerbahçe