Süper Lig'de ilk iki haftanın fikstürü belli oldu: 2. hafta Galatasaray-Trabzonspor derbisi var
AA & Ensonhaber

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Süper Lig, 11 Ağustos saat 21.00'de oynanacak Trabzonspor- maçıyla başlayacak.

İlk derbi Galatasaray ile Trabzonspor arasında

Süper Lig'de ilk derbi 2. haftada Galatasaray ile arasında oynanacak. Mücadele 19 Ağustos günü 21:45'te başlayacak.

programları; temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak planlandı.

Maç programı şöyle:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü

19.15 Konyaspor-İstanbulspor

21.45 Pendikspor-Hatayspor

21.45 Kayserispor-Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor-Samsunspor

21.45 Adana Demirspor-Rizespor

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Alanyaspor-Başakşehir

21.00 Karagümrük-Beşiktaş

Süper Lig'de 2. hafta programı:

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor-Kayserispor

21.00 Antalyaspor-Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Rizespor-Alanyaspor

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa

21.45 Galatasaray-Trabzonspor

20 Ağustos Pazar

19.15 Başakşehir-Karagümrük

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor

21.45 Beşiktaş-Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe