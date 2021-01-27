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    Süper Lig'de ilk yarının bidonları

    Süper Lig'de ilk yarının bidonları

    Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. 20 haftalık süreçte beklentileri karşılayamayan futbolculardan bir 11 yaptık.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 09:29
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    Süper Lig'de 21 haftada her takımın 20'şer maç yaptığı ligin ilk yarısı sona erdi. 20 maçta beklentileri karşılayamayan isimlerden bir 11 oluşturduk.

    İLK YARI NEFES KESTİ

    Beşiktaş'ın 44 puanla zirvede kapattığı ilk yarının ilk 3 sırasını 3 büyükler oluşturdu.

    Oldukça çekişmeli geçen 20 haftanın ardından, en beklenmedik performansı sergileyen futbolculardan bir 11 yaptık.

    Futbolcuların aldığı parayı karşılayamadığı veya sakatlıklardan dolayı kendini gösteremediğini göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz kadrodaki tüm futbolcuların ikinci yarı başarılı bir grafik göstermelerini umuyoruz.

    Sizin de en kötü 11'inizi bekliyoruz.

    İlk yarının bidon 11'i: Fatih Öztürk, Mauricio Lemos, Welinton, Fabrice N'Sakala, Oghenekaro Etebo, Jose Sosa, Giuliano, Ljajic, Emre Akbaba, Kemal Ademi, Radamel Falcao

    Süper Lig de ilk yarının bidonları #1

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