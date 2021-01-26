Euro
9.0133
0.15%
Dolar
7.4277
0.31%
Altın
443.4
0.36%
Borsa
1.54
0%
Bitcoin
240.000
-1.78%
EXEN Coin
18.59
-0.64%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

    Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

    Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. 20 haftalık süreçte en iyi performansı sergileyen oyunculardan bir 11 yaptık.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-Kayserspor maçıyla birlikte ilk devre tamamlandı.

    Beşiktaş'ın 44 puanla zirvede kapattığı ilk yarının ilk 3 sırasını 3 büyükler oluşturdu.

    Oldukça çekişmeli geçen 20 haftanın ardından, en iyi performans sergileyen futbolculardan bir 11 yaptık.

    Editörlerimizin, bazı mevkilerde birden fazla oyuncu ön plana çıktığı için karar vermekte zorlandığı kadroyu sizlerle paylaşıyoruz.

    Sizin de en iyi 11'inizi yorumlarda bekliyoruz...

    İlk yarının en iyi 11'i: Altay, Rosier, Vitor Hugo, Marcao, Caner, Taylan, Alexandru Maxim, Pelkas, Ghezzal, Larin, Aboubakar (Boupendza)

    Süper Lig de ilk yarının en iyi 11 i #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir