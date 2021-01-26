Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. 20 haftalık süreçte en iyi performansı sergileyen oyunculardan bir 11 yaptık.

Süper Lig'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-Kayserspor maçıyla birlikte ilk devre tamamlandı.

Beşiktaş'ın 44 puanla zirvede kapattığı ilk yarının ilk 3 sırasını 3 büyükler oluşturdu.

Oldukça çekişmeli geçen 20 haftanın ardından, en iyi performans sergileyen futbolculardan bir 11 yaptık.

Editörlerimizin, bazı mevkilerde birden fazla oyuncu ön plana çıktığı için karar vermekte zorlandığı kadroyu sizlerle paylaşıyoruz.

Sizin de en iyi 11'inizi yorumlarda bekliyoruz...

İlk yarının en iyi 11'i: Altay, Rosier, Vitor Hugo, Marcao, Caner, Taylan, Alexandru Maxim, Pelkas, Ghezzal, Larin, Aboubakar (Boupendza)