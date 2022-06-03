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    Süper Lig'de İstanbul takımlarının sayısı 8 oldu

    Süper Lig'de İstanbul takımlarının sayısı 8 oldu

    İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Böylece Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı da 8 oldu.
    • 03.06.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 10:53
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    1. Lig'in play-off mücadelesinde Bandırmaspor'u 2-1 yenerek üst lige yükselen İstanbulspor olurken bu sonuçla birlikte Süper Lig'de de İstanbul hegemonyası yaşandı.

    Ümraniyespor'un da Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte 8. İstanbul takımı olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunun ardından ilk kez en üst ligde mücadele edecek.

    Süper Lig de İstanbul takımlarının sayısı 8 oldu #1

    36 maçın 25'i İstanbul'da olacak

    Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor olacak.

    Süper Lig'deki İstanbul takımları, gelecek sezon 36 maçın 25'ini İstanbul'da oynayacak.


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