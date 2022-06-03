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Süper Lig'de İstanbul takımlarının sayısı 8 oldu

Süper Lig'de İstanbul takımlarının sayısı 8 oldu

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Böylece Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı da 8 oldu.